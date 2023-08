Visite de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil Chartreuse de Neuville Neuville-sous-Montreuil, 16 septembre 2023, Neuville-sous-Montreuil.

Visite de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil 16 et 17 septembre Chartreuse de Neuville Tarif unique de 3 €, gratuit les deux jours pour les PMR, étudiants, demandeurs d’emploi et les enfants de – 14 ans

Une libre déambulation au cœur d’un monastère de près de 18 000 m2 de bâti (église, grand cloître, bibliothèque, chapelles…) et de ses jardins. Des guides seront présents dans chacun des espaces du monument pour vous présenter 700 ans d’histoire, le présent et le futur du deuxième plus grand chantier de restauration Monument Historique en France après Notre-Dame.

Chartreuse de Neuville 1 Allée de la Chartreuse – 62170 Neuville-sous-Montreuil Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 06 56 97 http://www.lachartreusedeneuville.org Fondée au XIVe siècle, la Chartreuse de Neuville, plusieurs fois dévastée, fut reconstruite en 1870 par Clovis Normand, architecte originaire d’Hesdin. Après le départ des moines Chartreux en 1905, le monastère est transformé en hôpital, civil, puis militaire. Il héberge après la Seconde Guerre mondiale, l’hospice-asile du Centre Hospitalier de l’Arrondissement de Montreuil. Aujourd’hui, la Chartreuse de Neuville est en voie d’être réhabilitée pour devenir un lieu où l’on prend le temps du dialogue pour inventer l’avenir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Chartreuse de Neuville