Conférence sur le Bien-Être et la Pleine Conscience Chartreuse de Lussy Bordeaux, 13 janvier 2024, Bordeaux.

Début : 2024-01-13T14:00:00+01:00 – 2024-01-13T17:00:00+01:00

Le train-train quotidien peut engendrer stress et anxiété, qui perturbent votre concentration.

Alors, comment trouver l’équilibre parfait entre votre corps, votre esprit, vos émotions, votre environnement, vos relations, votre travail, votre créativité et votre spiritualité ? En embrassant ces différents aspects de votre vie, vous atteindrez votre plein potentiel.

Que vous soyez novice ou expert, Marie Line a concocté une conférence sur mesure pour tous les adultes en quête de techniques et astuces pratiques. Explorez les pratiques de base pour atteindre un bien-être optimal, et découvrez les principales voies d’évolution pour adopter des habitudes saines à long terme. En suivant les cinq piliers du bien-être global, vous élaborerez un programme d’action efficace et durable pour booster votre vitalité.

Ne ratez pas cette occasion de découvrir la clé de votre énergie et inscrivez-vous dès maintenant !

Chartreuse de Lussy 10 Av. Bel air, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine

