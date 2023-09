La linogravure, vous connaissez? Chartreuse de Lussy Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde La linogravure, vous connaissez? Chartreuse de Lussy Bordeaux, 3 octobre 2023, Bordeaux. La linogravure, vous connaissez? 3 et 4 octobre Chartreuse de Lussy Gratuit. La linogravure, vous connaissez ? Vous dessinez ce qu’il vous plait ou vous choisissez un modèle, vous le tracez sur une plaque de llinoléum, vous le gravez à l’aide d’une gouge, vous appliquez de l’encre sur votre plaque, vous la passez dans une presse ou vous la pressez manuellement et … surprise! Vous découvrez le résultat.

Amandine, …., vous initiera ou vous aidera à progresser dans cette technique de gravure ancienne et très complète.

2 dates pour vous essayer gratuitement à cette technique : Le Mardi 03 Octobre 18h30 – 20h30 pour les ados/adultes

Le mercredi 04 Octobre 10h – 12h Enfants accompagnés d’un adulte

Lieu : Chartreuse de Lussy -Avenue bel air ( salle 4 le mardi – salle 2 le mercredi) Pour plus d’information pour le programme sur l’année ou par module : www.agja.org Chartreuse de Lussy 10 Av. Bel air, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.agja.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

