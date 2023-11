Caribbean Nocturnes THEATRE DE CHARTRES, 23 février 2024, CHARTRES.

Multi-instrumentiste, compositeur, arrangeur et chef d’orchestre, Joachim Horsley est avant tout un pianiste américain hors pair qui use de son instrument de prédilection pour emmener son public hors de toutes frontières musicales. Après avoir travaillé pour Disney, HBO et Warner sur les bandes originales de Big City Greens, Gordita Chronicles, Batman : Soul of the Dragons, ainsi que sur plus d’une trentaine de longs et courts métrages, il arrange et réinterpréte sur des sons et rythmes latins les oeuvres des plus grands compositeurs de musique classique. Faire danser les mélodies de Mozart, Beethoven ou Chopin sur des airs afro-caribéens, voilà le pari ambitieux qu’a relevé Joachim Horsley. Il parvient encore une fois à revisiter les incontournables de la musique classique en suivant les codes de la rumba, du cha cha cha, ou encore la Bachata, pour réaliser un subtil mélange entre la puissance du classique et l’authenticité de la musique cubaine. Un rendez-vous unique, aussi enjoué qu’inspiré ! Caribbean Nocturnes Caribbean Nocturnes

THEATRE DE CHARTRES CHARTRES BOULEVARD CHASLES Eure-et-Loir

