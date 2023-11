Floating Flowers THEATRE DE CHARTRES, 16 janvier 2024, CHARTRES.

Floating flowers Compagnie B. Dance Début à : 20h30 Durée : 1h Floating Flowers s’inspire d’une célébration religieuse traditionnelle taiwanaise qui a lieu au Ghost Festival, l’une des plus belles et des plus populaires cérémonies bouddhistes du pays. Les lanternes flottantes placées sur l’eau sont destinées à adorer les divinités, à chasser la malchance et à apporter le bonheur. Elles sont également destinées à transmettre les souhaits et à rendre hommage aux défunts. Il était de tradition pour Po-Cheng Tsai, directeur artistique et chorégraphe de la compagnie B.Dance, que son père l’emmène au festival pour y écrire ses souhaits et les regarder partir à la dérive sur le fleuve. À son décès, Tsai a perdu la foi dans les rituels de son enfance. Mais, réalisant à quel point la vie peut être éphémère et flottante, il crée Floating Flowers pour honorer son père et se libérer des souvenirs qui le hantent. Il propose ainsi une pièce rafraîchissante et pleine d’optimisme où les danseurs, enveloppés dans des mousselines vaporeuses, semblent flotter gracieusement au-dessus de l’eau. Par un langage chorégraphique et une esthétique uniques, le chorégraphe marie habillement les mouvements traditionnels asiatiques et les arts martiaux à la danse contemporaine. Un spectacle inspiré et inspirant à ne surtout pas manquer ! B.DANCE B.DANCE

THEATRE DE CHARTRES CHARTRES BOULEVARD CHASLES Eure-et-Loir

