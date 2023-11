Immense Fantastique THEATRE DE CHARTRES, 10 novembre 2023, CHARTRES.

Immense Fantastique THEATRE DE CHARTRES. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 27.2 à 32.5 euros.

Après l’ouverture aux sons lancinants des cuivres avec Incanto d’Éric Tanguy (1968), nous découvrirons le chef-d’oeuvre du Concerto pour violoncelle n°1 de Saint-Saëns (1835-1921) avec Emmanuelle Bertrand, sacrée instrumentiste soliste de l’année 2022 aux Victoires de la musique classique. Cette personnalité rayonnante et généreuse est une figure incontournable du violoncelle européen. Sous la direction de la jeune et brillante cheffe trentenaire Chloé Dufresne, dans la catégorie Révélation chef d’orchestre aux Victoires de la musique classique 2022, et pour terminer la soirée en apothéose, l’orchestre livrera les secrets de la Symphonie fantastique de Berlioz (1803-1869). Derrière les innovations musicales se cache l’idée fixe, l’amour d’un artiste pour celle qui, du bal au sabbat en passant par la pastorale, hante chaque aspect de la création artistique. Un concert d’exception à ne pas manquer ! Chloé Dufresne Chloé Dufresne

Votre billet est ici

THEATRE DE CHARTRES CHARTRES BOULEVARD CHASLES Eure-et-Loir

27.2

EUR27.2.

Votre billet est ici