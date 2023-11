September Cohen Hommage à Leonard Cohen TH. DU SEUIL – CHAPELLE ST JULIEN, 10 novembre 2023, CHARTRES.

September Cohen Hommage à Leonard Cohen TH. DU SEUIL – CHAPELLE ST JULIEN. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

Nous avons tous été emboutis par l’œuvre de Léonard Cohen, lui-même a été percuté par toutes ces vies qui l’ont traversé. Car il a pris tout son temps pour trouver un sens à cette impatience, et pour nous désigner un futur. Imprégnés de ses chansons, épatés par ses romans, bouleversés par sa poésie et cernés par ses interviews, nous sommes prêts à célébrer tout l’amour, du plus spirituel au plus terrestre, toucher du doigt sa mélancolie, son élégance, à reprendre en chœur ses hymnes. Nous sommes prêts à chanter les temps qui courent, à rire du temps qui nous reste. September Cohen September Cohen

TH. DU SEUIL – CHAPELLE ST JULIEN CHARTRES RUE SAINT JULIEN Eure-et-Loir

