Week-end du développement durable Place des Halles, Chartres, Eure-et-Loir, 14 mai 2022 10:00, Chartres. 14 et 15 mai Sur place Entrée libre https://www.chartres-metropole.fr/week-end-developpement-durable Chartres métropole organise son week-end du développement durable les 14 et 15 mai 2022. Week-end du développement durable de Chartres métropole Chartres métropole organise son week-end du développement durable les 14 et 15 mai 2022. 45 exposants seront présents sur la place des Halles, à Chartres, pour mettre à l’honneur toutes les thématiques du développement durable ! Venez découvrir 45 regards, 45 façons de « voir grand, durablement » ! Car le développement durable n’est pas uniquement synonyme d’écologie et concerne tous les domaines et tout le monde ; particuliers, entreprises, collectivités et associations. Au programme du week-end du développement durable 45 exposants vous attendront les 14 et 15 mai, à partir de 10h, au village du développement durable, place des Halles. Répartis par pôle thématique, ils vous proposeront divers jeux, animations et présentations. De quoi découvrir des innovations et des solutions concrètes en faveur du développement durable. Pôle « Énergie et Habitat »

Pôle « Alimentation » (et restauration)

Pôle « Transport »

Pôle « Déchets »

Pôle « Agriculture »

Pôle « Environnement »

Pôle « Économie sociale et solidaire »

Pôle « Eau » Mais aussi … D’autres animations vous attendent lors de ce week-end spécial développement durable comme la présence d’un DJ et du magicien, Richard Atlas – Stands n°49 et 50.

Informations pratiques du week-end du développement durable > Dates et horaires : Samedi 14 mai de 10h à 18h ;

> Lieu : place des Halles, 28000 Chartres.

dimanche 15 mai – 10h00 à 17h30

