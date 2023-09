Journée du développement Durable – Voir Grand, durablement place des épars Chartres, 30 septembre 2023 10:00, Chartres.

Journée du développement durable organisée par Chartres Métropole sur la place des épars de Chartres. Nombreuses animations et spectacles de 10h à 19h. Samedi 30 septembre, 10h00 1

J’ai le plaisir de participer à cette journée du développement durable organisée par Chartres Métropole, sur le stand de la Chambre des Métiers de l’Eure et Loir (28).

Lors de cette journée, je vous proposerai des ateliers découverte « recup Couture » :

Réalisez votre éponge tawashi (tissage de chutes de chaussettes ou manches de t-shirt pour réaliser une éponge lavable)

Créez votre marque-page avec des chutes de tissus ou de vêtements usagés

Je pourrai vous montrer comment réaliser un sac avec un ancien jean, personnaliser des poches, réaliser des ourlets originaux…

RDV samedi 30 septembre de 10h00 à 19h00 sur la place des épars, stand n°36.

Une journée très riche vous attend sur la place des Épars à Chartres de 10h à 19h:

– de nombreux stand animés par les partenaires de l’événement ;

– des spectacles sur le thème du climat, de la nature, des oiseaux, des fruits, de l’eau, des arbres, du compost…

– un manège construit à partir de matériaux de récupération ;

– une offre de restauration sera proposée par le food-truck La Cuisine du Terroir et la Microbrasserie Funk (payant);

– une animation assurée par le DJ Laurent Augustine ;

et bien plus encore !

Evenement gratuit sauf restauration !

