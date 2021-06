Arles Maison de la Vie Associative Arles, Bouches-du-Rhône Chartres, l’éclair de la jeunesse Maison de la Vie Associative Arles Catégories d’évènement: Arles

du lundi 28 juin au dimanche 15 août à Maison de la Vie Associative

Ma première exposition a eu lieu en juillet 1984, dans un lieu qui se nommait, à l’époque, la Maison des jeunes, transformé en Maison de la culture, puis, en Maison des associations : c’est aujourd’hui la Maison de la vie Associative. D’une salle de réunion, chaque année, je fais une galerie d’exposition à haut niveau. Pour 2021, comme chaque année, je dispose de la salle du 20 juin au 20 août. En raison du contexte, les conditions sont difficiles cette année : nous installerons le matériel à partir du 21 juin. Avec 4 expositions photographiques et littéraires. A partir du 16 août, il faudra tout démonter pour rendre le lieu en état. Que du bonheur et de belles rencontres qui ont permis de faire voyager mes images autour du monde à partir de ce lieu ! Bien Cordialement, Serge Assier Mail : [[serge.assier@wanadoo.fr](mailto:serge.assier@wanadoo.fr)](mailto:serge.assier@wanadoo.fr) Site internet : [www.sergeassier.com](http://www.sergeassier.com)

Entrée Libre

Que peut l'image que ne peut pas le souvenir ? Elle fixe l'apparence et lui donne ainsi une réalité durable alors que celle-ci se dissout avec le temps dans la mémoire, ou s'y métamorphose.

