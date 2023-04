Sound Of Silent – Festival International du Film Muet de Chartres FESTIVAL INTER du Film Muet, 30 mai 2023, CHARTRES.

Sound Of Silent – Festival International du Film Muet de Chartres. Un spectacle à la date du 2023-05-30. Tarif : 80.0 à 80.0 euros.

Pass valable du 30/05 au 04/06/2023 A échanger sur présentation de la facture d’achat à l’accueil du Festival : Le OFF – 10, avenue Jehan de Beauce 28000 Chartres – du mardi 30 mai au dimanche 4 juin de 09 h 00 à 18 h 00 La France, pays des frères Lumière, inventeurs du cinématographe, n’a curieusement jamais abrité de manifestation d’envergure dédiée aux 35 premières années du 7e art,celles du cinéma « sans paroles », qui consacra tant de stars et produisit tant de chefs-d’œuvre. Une anomalie que s’apprête à réparer Sound of Silent, le Festival International du Film Muet de Chartres, du mardi 30 mai au dimanche 4 juin 2023. Six jours intenses de manifestation patrimoniale à résonance planétaire qui prendra en outre une dimension musicale : • 180 Séances de cinéma (hors cérémonies d’ouverture et de fermeture) • 20 Ciné-concerts (hors Ciné-concerts Événements) • 40 rencontres et tables rondes Des soirées « événement », des rétrospectives, des intégrales, des hommages, des master class d’artistes, mais aussi des séances scolaires. Six jours au cours desquels le public aura l’occasion de (re)découvrir que le « cinéma muet », contrairement aux idées reçues, n’a jamais été silencieux, mais au contraire indissociable du spectacle vivant, et que chaque séance de projection était, à cet égard, unique. Le festival de Chartres sera donc un festival de cinéma où la musique – sous toutes ses formes (classique, jazz, rock, rap, électro…) – sera omniprésente. De la place Pierre Sémard à la place de la Porte Saint-Michel, de la place des Épars à la place des Halles, le Festival International du Film Muet de Chartres transformera,chaque année, la cité antique et médiévale en cité du cinéma, en mobilisant l’ensemble de ses lieux de culture :le OFF, l’Auditorium de la Médiathèque l’Apostrophe, le Théâtre de Chartres et, naturellement, plusieurs salles des Enfants du Paradis. Un Village du Festival offrira, place des Épars,sous un beau chapiteau de cirque, un vaste choix de livres, BD, revues, DVD, Blu-Ray… avec à la clé, de nombreuses séances de dédicace. Un autre chapiteau, forain, proposera des animations en lien avec le cinéma place des Halles. Et chaque soir, une grande projection publique, gratuite, familiale et accessible à tous, place Châtelet, d’un classique du cinéma restauré. La transmission et le souvenir du patrimoine cinématographique mis à l’honneur dans une ambiance festive et ludique.Suivez toute l’actualité du Festival sur www.soundofsilent.com, et réservez vos places pour les 10 Ciné-concerts événements,les 4 Masterclass et les Cérémonies d’ouverture et de clôture dès leur parution.

FESTIVAL INTER du Film Muet CHARTRES Eure-et-Loir

