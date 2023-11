Noël à Chartres : « Casses Noisettes » Chartres, 23 décembre 2023, Chartres.

Accompagné de la Mère Noël et d’un orchestre de 10 casse-noisettes, ils déambuleront le temps d’une journée enchantée dans la ville. Se positionnant à la frontière entre le Noël de Charles Dickens et le célèbre conte de Noël, mis en musique par Tchaïkovski : « Casses noisettes »..

Samedi 2023-12-23 11:00:00 fin : 2023-12-23 . EUR.

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Accompanied by Mother Christmas and an orchestra of 10 nutcrackers, they will wander through the city for an enchanted day. Positioned on the borderline between Charles Dickens? Christmas and Tchaikovsky?s famous musical Christmas tale: « Nutcrackers ».

Acompañados por Mamá Noel y una orquesta de 10 cascanueces, pasearán por la ciudad durante un día encantado. Un cruce entre la Navidad de Charles Dickens y el famoso cuento navideño de Tchaikovsky, « El Cascanueces ».

Begleitet von der Weihnachtsfrau und einem Orchester aus zehn Nussknackern werden sie einen Tag lang durch die Stadt ziehen und sich verzaubern lassen. Die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens und die berühmte Weihnachtsgeschichte von Tschaikowsky: « Nussknacker ».

