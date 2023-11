Noël à Chartres : « La danse des Éléphants » Chartres, 17 décembre 2023, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

Ce spectacle de rue est une fresque, un tableau vivant, qui vous invite au voyage. Cette parade insolite, ou les différentes disciplines artistiques se croisent et s’invitent à tour de rôle, est en quelque sorte une scène de film, inspirée du « Bollywood Indien »..

Dimanche 2023-12-17 17:00:00 fin : 2023-12-17 . EUR.

This street show is a fresco, a tableau vivant, inviting you on a journey. This unusual parade, where different artistic disciplines cross paths and take turns inviting one another, is a kind of film scene, inspired by « Indian Bollywood ».

Este espectáculo callejero es un fresco, un tableau vivant, que invita al viaje. Este insólito desfile, en el que se dan cita y se turnan diferentes disciplinas artísticas, es una especie de escena cinematográfica, inspirada en el « Bollywood indio ».

Dieses Straßentheater ist ein Fresko, ein Tableau vivant, das Sie auf eine Reise einlädt. Diese ungewöhnliche Parade, in der sich die verschiedenen künstlerischen Disziplinen kreuzen und abwechselnd einladen, ist in gewisser Weise eine Filmszene, die vom « indischen Bollywood » inspiriert ist.

