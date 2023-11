Noël à Chartres : « Les Gnomikys » Chartres, 16 décembre 2023, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

Découvrez une parade de rue joyeuse et lumineuse ! La Gnomiky, un étrange et tout petit pays perdu dans l’immensité du globe se situant tout près de la Laponie et des grands froids Sibériens..

Samedi 2023-12-16 11:30:00 fin : 2023-12-16 . EUR.

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Discover a bright and cheerful street parade! Gnomiky, a strange, tiny country lost in the vastness of the globe, close to Lapland and the great Siberian cold.

¡Descubre un desfile callejero brillante y alegre! Gnomiky, un pequeño y extraño país perdido en la inmensidad del globo, cerca de Laponia y del gran frío siberiano.

Entdecken Sie eine fröhliche und leuchtende Straßenparade! Gnomiky ist ein seltsames, kleines Land, das in der Weite der Welt verloren gegangen ist und sich in der Nähe von Lappland und der großen sibirischen Kälte befindet.

