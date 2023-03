Exposition : Rétrospective de Guy Arno Chartres OT CHARTRES Chartres Catégories d’Évènement: Chartres

2023-04-01 14:00:00 – 2023-04-16 18:00:00

Eure-et-Loir Chartres . Décédé en 2012, Guy ARNO fut une figure chartraine de la peinture. Auteur de plusieurs centaines d’oeuvres, sa peinture figurative ou abstraite se joue des formes et des couleurs cherchant le mouvement et l’émotion. L’Association des quartiers Saint-Pierre de Chartres et bords de l’Eure organise une exposition du peintre Chartrain Guy Arno dans le cadre de son projet « coup de pouce à un artiste » qui a pour objectif de valoriser les artistes locaux. contact@comitesaintpierre.com +33 6 25 48 53 14 comité saint pierre

