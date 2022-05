Conférence « 30 ans après la chute du mur : quel bilan pour les Allemands de l’Est ?» VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 à 19h Salle Victor Basch (sous la Mairie) Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

Conférence « 30 ans après la chute du mur : quel bilan pour les Allemands de l’Est ?» VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 à 19h Salle Victor Basch (sous la Mairie), 22 novembre 2019 19:00, Chartres-de-Bretagne. Vendredi 22 novembre 2019, 19h00 Sur place Entrée libre 0767973618, chartreshassmersheim@free.fr, http://chartreshassmersgeim.wordpress.com, https://www.instagram.com/comitejumelage_chartres_hassm/ Conférence « 30 ans après la chute du mur : quel bilan pour les Allemands de l’Est ?» VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 à 19h par Saskia Hellmund, professeure écrivaine est-allemande Conférence « 30 ans après la chute du mur : quel bilan pour les Allemands de l’Est ? » VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 à 19h Salle Victor Basch rue de Saint-Anthème (sous la mairie) CHARTRES-DE-BRETAGNE Saskia Hellmund, professeure et écrivaine d’origine est-allemande évoquera sa perception et son analyse de la situation des Länder de l’est depuis la chute du mur. La conférence sera complétée d’une exposition d’objets du quotidien et vestimentaires de l’ex-RDA et suivie d’échanges. Un pot de l’amitié sera servi à l’issue. Entrée libre, organisée par les comités de jumelages de Chartres-de-Bretagne – Hassmersheim et Vern-sur-Seiche – Schwalbach Salle Victor Basch (sous la Mairie) 35131 Chartres-de-Bretagne rue de Saint-Anthème 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine vendredi 22 novembre 2019 – 19h00 à 00h00

