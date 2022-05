VOLO chante “Sans rire” Le Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

VOLO chante “Sans rire” Le Pôle Sud, 6 mars 2015 20:30, Chartres-de-Bretagne. Vendredi 6 mars 2015, 20h30 Sur place de 9 à 15 euros http://www.guichetnet.fr/polesud plus de 10 ans que les frères Volovitch sillonnent les routes. ils se font messagers, chroniqueurs

du quotidien. L’écriture se fait drôle,

sensible ou engagée, le regard acéré

sur la société, l’absurdité du monde.

une belle chanson française intelligente,

vivante et expressive ! Le Pôle Sud La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne, France 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine vendredi 6 mars 2015 – 20h30 à 23h30

