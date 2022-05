SOPHIE MAURIN chante “FAR AWAY” Le Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

SOPHIE MAURIN chante “FAR AWAY” Le Pôle Sud, 6 mars 2015 20:30, Chartres-de-Bretagne. Vendredi 6 mars 2015, 20h30 Sur place de 9 à 15 euros http://www.giuichetnet.fr/polesud Coup de coeur du chantier des Francofolies de La Rochelle, Sophie Maurin a la gaité communicative. son univers est rêveur,

elle distille des chansons qui semblent être

en perpétuel mouvement. des sonorités pops

et classiques, voire blues offrent des musiques

harmonieuses et enivrantes.

sur scène, elle apporte un vent de fraicheur

agréablement accompagnée de ses musiciens,

pour nous conduire dans ses sphères

imaginaires. Le Pôle Sud La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne, France 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine vendredi 6 mars 2015 – 20h30 à 23h30

Détails Heure : 20:30 - 23:30 Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Le Pôle Sud Adresse La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne, France Ville Chartres-de-Bretagne lieuville Le Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Departement Ille-et-Vilaine

