MOSAI et VINCENT “Electro-monde” Le Pôle Sud, 15 avril 2015 15:00, Chartres-de-Bretagne. Mercredi 15 avril 2015, 15h00 Sur place de 5 à 8 euros http://www.guichetnet.fr/polesud L’Electro-monde est le monde de l’hyper-connexion. Un monde peuplé de créatures étranges: une femme à deux têtes, un cow-boy de l’espace, Des habitants reliés en permanence aux prises de courant. pour communiquer, ils doivent être branchés les uns aux autres. Le tout est accompagné d’une musique électro pop énergique, joyeuse et dansante! Le Pôle Sud La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne, France 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine mercredi 15 avril 2015 – 15h00 à 16h00

