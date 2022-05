MELISSMELL chante “Droit dans la gueule du loup” Le Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

MELISSMELL chante “Droit dans la gueule du loup” Le Pôle Sud, 6 février 2015 20:30, Chartres-de-Bretagne. Vendredi 6 février 2015, 20h30 Sur place de 9 à 15 euros http://www.guichetnet.fr/polesud Artiste autodidacte, Mélissmell porte les colères, les larmes, les splendeurs, les forces. En 1ère partie François AUDRAIN “Retours” Entre ritournelle et chanson

réaliste, entre hymne électrique et passion

pour les mots/maux, elle chante de sa voix

grave et cinglante, une rage contenue.

L’ardéchoise a trouvé en l’auteur-compositeur

Guillaume Favray, un sculpteur de mots au niveau

de sa puissance d’interprétation, admiratrice

d’une écriture héritière de Jacques Brel

ou Mano Solo. Le Pôle Sud La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne, France 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine vendredi 6 février 2015 – 20h30 à 23h30

