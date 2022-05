MARION ROUXIN “Land art” Le Pôle Sud, 28 avril 2015 20:30, Chartres-de-Bretagne.

Mardi 28 avril 2015, 20h30 Sur place de 9 à 15 euros http://www.guichetnet.fr/polesud

De sa voix claire et limpide, Marion sculpte les mots en un univers libre et éclectique qui oscille entre chanson intime, chanson “groove” et “électrique”.

Traités avec profondeur et légèreté, on y retrouve: l’amour, le temps qui échappe, la nature présente comme un fil conducteur, une sorte de quête, la recherche d’un chemin à emprunter.

“Il a fallu marcher des heures et chanter dans les arbres” nous dit-elle. Sûrs que, nous aussi, nous avons des idées de randonnées et d’échappées belles à ses côtés.

Le Pôle Sud La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne, France 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

mardi 28 avril 2015 – 20h30 à 23h00