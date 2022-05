LA MAL COIFFEE “L’embélinaire” Polyphonies occitanes Le Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

LA MAL COIFFEE “L’embélinaire” Polyphonies occitanes Le Pôle Sud, 26 février 2015 20:00, Chartres-de-Bretagne. Jeudi 26 février 2015, 20h00 Sur place de 7 à 13 euros La Mal Coiffée, c’est d’abord un souffle. celui de cinq voix féminines, messagères d’une langue qui claque : l’occitan. Profondément liés à leur terre natale,

le Minervois, ces deux poètes ont su capter

l’essence même d’un pays où la nature

et les êtres se fondent dans un tableau

éblouissant.

Son travail polyphonique réinvente et s’enrichit

chaque jour de cette matière brute, forte

et généreuse, porté par la rythmique

irrésistible d’une large palette de percussions

(tammorra, brau, bendir, sagattes).

Une rencontre singulière entre poésie

Une rencontre singulière entre poésie

sensuelle, terrienne, et art polyphonique !

