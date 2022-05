La Compagnie DOUNIA présente “ALIF” Le Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

La Compagnie DOUNIA présente “ALIF” Le Pôle Sud, 27 mars 2015 20:30, Chartres-de-Bretagne. Vendredi 27 mars 2015, 20h30 Sur place de 9 à 15 euros http://www.guichetnet.fr/polesud Une musique hors et sans frontière…. Au carrefour de l’Inde, du Maghreb et de la Guinée. L’écriture musicale originale passe d’un musicien à l’autre, enrichie de sa propre culture. Tantôt c’est la kora qui devient maîtresse du jeu et insufle un chemin musical. puis, l’énergie d’un chant gnawa qui transe…

Une musique actuelle et vivante pour un voyage imaginaire… Le Pôle Sud La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne, France 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine vendredi 27 mars 2015 – 20h30 à 23h00

