JULIETTE + ROMEO = AESD par SCOPITONE ET COMPAGNIE Le Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

Ille-et-Vilaine

JULIETTE + ROMEO = AESD par SCOPITONE ET COMPAGNIE Le Pôle Sud, 11 février 2015 15:00, Chartres-de-Bretagne. Mercredi 11 février 2015, 15h00 Sur place de 5 à 8 euros http://www.guichetnet.fr/polesud il était une fois, un coup de foudre entre deux adolescents qui voulaient vivre ensemble, malgré la haine que se vouaient leurs familles. Ils se marièrent et eurent… beaucoup de soucis. Le choix d’une mise en scène complètement

décalée renforce la tragédie. L’interprétation

est savamment dosée entre le sérieux et le

“clownesque-déjanté”, pour une version moderne,

de la fabuleuse histoire des amants de Vérone.

c’est drôle, intelligent et efficace. Le Pôle Sud La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne, France 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine mercredi 11 février 2015 – 15h00 à 16h00

Détails Heure : 15:00 - 16:00 Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Le Pôle Sud Adresse La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne, France Ville Chartres-de-Bretagne lieuville Le Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Departement Ille-et-Vilaine

Le Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chartres-de-bretagne/

JULIETTE + ROMEO = AESD par SCOPITONE ET COMPAGNIE Le Pôle Sud 2015-02-11 was last modified: by JULIETTE + ROMEO = AESD par SCOPITONE ET COMPAGNIE Le Pôle Sud Le Pôle Sud 11 février 2015 15:00 Chartres de Bretagne Le Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine