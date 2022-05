François AUDRAIN chante “Retours” Le Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

Un voyage original imaginé par François Audrain, accompagné d'Armel Talarmain et de Stéphane Grammont, ils ont collecté des paroles et images de jeunes, sur le chemin du retour de l'école. En chine, Vietnam,

Allemagne, République tchèque, Québec

et Turquie, autant de pays, autant de cultures,

autant de retours d’écoles… ont influencé

l’écriture.

Avec des arrangements sur fond de claviers,

de samples, de guitares et de violoncelle,

le nouveau set mêle images en super huit

et réalisations abstraites dans une forme

et réalisations abstraites dans une forme

électro/rock.

