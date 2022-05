COMPAGNIE FIAT LUX présente “SAISONS” Le Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

Ille-et-Vilaine

COMPAGNIE FIAT LUX présente “SAISONS” Le Pôle Sud, 13 mars 2015 20:30, Chartres-de-Bretagne. Vendredi 13 mars 2015, 20h30 Sur place de 7 à 13 euros http://www.guichetnet.fr/polesud quatre jeunes femmes jouent la comédie de la vie au fil des quatre saisons. Elles portent toutes une singularité,

se frottant aux autres avec tout ce qui

les sépare et aussi tout ce qui les rend

complémentaires, voire indispensables.

Les désaccords et complicités se trament

pour mieux apprivoiser l’environnement.

Le langage du corps devient le narrateur

principal de l’histoire, mis en valeur

par une scénographie très épurée, quelques

accessoires, et un espace de jeu recouvert

de tissus.

Le jeu théâtral burlesque permet de rêver

les yeux ouverts, offrant une belle part

Le Pôle Sud La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne, France 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine vendredi 13 mars 2015 – 20h30 à 22h00

