BABETTE LARGO “La mélodie des choses” Le Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

Ille-et-Vilaine

BABETTE LARGO “La mélodie des choses” Le Pôle Sud, 28 avril 2015 20:30, Chartres-de-Bretagne. Mardi 28 avril 2015, 20h30 Sur place de 9 à 15 euros http://www.guichetnet.fr/polesud Après le groupe Largo, la chanteuse Babette Largo revient, accompagnée par son “orchestre de François”! Cette artiste inclassable est de l’étoffe dont on fait les divas étranges. Ce nouvel album “La mélodie des choses” fait entendre et goûter la vie comme une expérience poétique intime à la fois drôle et tragique. Mais c’est sur scène qu’il faut découvrir ses chanson rock sophistiquées afin de percevoir tout le sel de son imaginaire…. Le Pôle Sud La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne, France 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine mardi 28 avril 2015 – 20h30 à 23h00

Détails Heure : 20:30 - 23:00 Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Le Pôle Sud Adresse La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne, France Ville Chartres-de-Bretagne lieuville Le Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Departement Ille-et-Vilaine

Le Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chartres-de-bretagne/

BABETTE LARGO “La mélodie des choses” Le Pôle Sud 2015-04-28 was last modified: by BABETTE LARGO “La mélodie des choses” Le Pôle Sud Le Pôle Sud 28 avril 2015 20:30 Chartres de Bretagne Le Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine