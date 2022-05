Ablaye CISSOKO et Volker GOETZE “Amanke dionti” Le Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

Ille-et-Vilaine

Ablaye CISSOKO et Volker GOETZE “Amanke dionti” Le Pôle Sud, 27 mars 2015 20:30, Chartres-de-Bretagne. Vendredi 27 mars 2015, 20h30 Sur place de 9 à 15 euros http://www.guichetnet.fr/polesud Une alliance rare et tranquille pour un concert chargé d’émotions! Un peu plus de dix ans que les deux hommes se sont rencontrés pour créer ensemble une musique subtile et aérienne, entre terre mandingue et ciel new yorkais. Les mélodies portées par les notes cristallines de la kora fusionnent parfaitement avec l’humeur méditative de la trompette. Le Pôle Sud La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne, France 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine vendredi 27 mars 2015 – 20h30 à 23h00

Détails Heure : 20:30 - 23:00 Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Le Pôle Sud Adresse La Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne, France Ville Chartres-de-Bretagne lieuville Le Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Departement Ille-et-Vilaine

Le Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chartres-de-bretagne/

Ablaye CISSOKO et Volker GOETZE “Amanke dionti” Le Pôle Sud 2015-03-27 was last modified: by Ablaye CISSOKO et Volker GOETZE “Amanke dionti” Le Pôle Sud Le Pôle Sud 27 mars 2015 20:30 Chartres de Bretagne Le Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine