SOIREE HALLOWEEN : CRAWL + MIDSOMMAR + FURIE (pizza+boissons) Cinéma Espérance, 31 octobre 2019 18:30, Chartres-de-Bretagne. Jeudi 31 octobre 2019, 18h30 Sur place Tarif 15 euro (13 euro en prévente) http://www.cine35.com Soirée Halloween avec 3 films et des courts métrages 7 heures de projection : 6 courts-métrages en partenariat avec le festival Court Métrange dont le Grand Prix du Jury 2018 et 2019 + 3 longs métrages : CRAWL + MIDSOMMAR + FURIE (en avant-première) + repas + animation + cadeaux. Venez déguisés : cadeaux aux 2 plus beaux déguisements. Soirée interdite aux moins de 16 ans. Parking gratuit. Jeudi 31 octobre, 18h30, Cinéma Espérance, Rue Antoine Chatel, Chartres-de-Bretagne. Tarif 15 €, En prévente sur place ou par email 13 €. Réservation : equinox@cine35.com, Plus d’infos sur : http://www.cine35.com Cinéma Espérance Rue Antoine Chatel, 35131 Chartres de Bretagne 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine jeudi 31 octobre 2019 – 18h30 à 01h30

