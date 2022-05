Soirée choucroute – fête de la bière Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

Soirée choucroute – fête de la bière Chartres-de-Bretagne, 5 octobre 2019 19:30, Chartres-de-Bretagne. Samedi 5 octobre 2019, 19h30 Sur place Sur réservation obligatoire, plein tarif : 28 € 0767973618, chartreshassmersheim@free.fr, https://chartreshassmersheim.wordpress.com/ Soirée choucroute et fête de la bière comme en Allemagne. Animation de la soirée par un orchestre bavarois. Bar ouvert sur place. Liste de baby-sitters pour des gardes à domicile. Venez entre amis ! Le comité de jumelage Chartres-de-Bretagne / Haßmersheim organise pour la première fois une soirée bavaroise le samedi 05 octobre 2019. Cette fête de la bière ou appelée “Oktoberfest” en Allemagne est de tradition à Munich. Nous proposons une choucroute géante accompagnée de bière allemande ou pinot gris. L’apéritif est offert par le comité de jumelage. Un orchestre bavarois “die Alten Kameraden” animera la soirée. Réservation obligatoire avant le 28/09/2019 au 07.67.97.36.18. Une liste de baby-sitters est à la disposition des parents pour faire garder leurs enfants à domicile. Un bar sera ouvert sur place : 3 € la pinte de bière ou le verre de pinot gris, 15 € la bouteille de pinot gris. Une délégation allemande fera spécialement le voyage depuis la ville jumelée d’Hassmersheim (Baden-Württemberg) Venez partager cette soirée festive entre amis, voisins ou collègues de travail. Chartres-de-Bretagne rue léo lagrange chartres-de-bretagne 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine samedi 5 octobre 2019 – 19h30 à 20h30

