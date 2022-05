Zool Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

Ille-et-Vilaine

Zool Centre culturel Pôle Sud, 15 mai 2018 20:30, Chartres-de-Bretagne. Mardi 15 mai 2018, 20h30 Sur place Tarifs : de 7 à 13 € 0299771320, http://www.guichetnet.fr/polesud Compagnie Grégoire and co Etre de chair et de papier, Zool est une créature mystérieuse, un être poétique et fantasmagorique qui convoque toutes les mythologies sans faire clairement référence à une seule. Seul sur scène, il évolue tout au long de ce spectacle au travers de multiples transformations. Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine mardi 15 mai 2018 – 20h30 à 21h30

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Centre culturel Pôle Sud Adresse 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne Ville Chartres-de-Bretagne lieuville Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Departement Ille-et-Vilaine

Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chartres-de-bretagne/

Zool Centre culturel Pôle Sud 2018-05-15 was last modified: by Zool Centre culturel Pôle Sud Centre culturel Pôle Sud 15 mai 2018 20:30 Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Chartres de Bretagne

Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine