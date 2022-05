Toutes les filles s’appellent Jeanne Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

Ille-et-Vilaine

Toutes les filles s’appellent Jeanne Centre culturel Pôle Sud, 1 décembre 2017 21:00, Chartres-de-Bretagne. Vendredi 1 décembre 2017, 21h00 Sur place tarifs : de 9 à 15 € 0299771320, http://www.guichetnet.fr/polesud Lina Bellard Harpiste, Lina Bellard a rassemblé les éléments d’une légende qu’elle confronte à des souvenirs de famille, à des collectages et récits. Tradition et réminiscence de chants anciens se mêlent à l’éclat des harpes et aux échos des archives sonores. Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine vendredi 1er décembre 2017 – 21h00 à 22h15

Détails Heure : 21:00 - 22:15 Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Centre culturel Pôle Sud Adresse 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne Ville Chartres-de-Bretagne lieuville Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Departement Ille-et-Vilaine

Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chartres-de-bretagne/

Toutes les filles s’appellent Jeanne Centre culturel Pôle Sud 2017-12-01 was last modified: by Toutes les filles s’appellent Jeanne Centre culturel Pôle Sud Centre culturel Pôle Sud 1 décembre 2017 21:00 Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Chartres de Bretagne

Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine