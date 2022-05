Toimoinous – Pierre Payan et Eric Philippon Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

Ille-et-Vilaine

Toimoinous – Pierre Payan et Eric Philippon Centre culturel Pôle Sud, 20 décembre 2017 15:00, Chartres-de-Bretagne. Mercredi 20 décembre 2017, 15h00 Sur place Tarifs : 4 et 6 € Ciné-concert pour enfants Pierre Payan et Éric Philippon accompagnent sur scène cinq courts-métrages qui parlent d’amitié, de persévérance, de rêve et de partage. La partition musicale en direct marie mélodies et bruitages (synthétiseur, ukulélé, voix, gobelets, pipeau, percussion). Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine mercredi 20 décembre 2017 – 15h00 à 16h00

Détails Heure : 15:00 - 16:00 Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Centre culturel Pôle Sud Adresse 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne Ville Chartres-de-Bretagne Age minimum 1 Age maximum 99 lieuville Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Departement Ille-et-Vilaine

Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chartres-de-bretagne/

Toimoinous – Pierre Payan et Eric Philippon Centre culturel Pôle Sud 2017-12-20 was last modified: by Toimoinous – Pierre Payan et Eric Philippon Centre culturel Pôle Sud Centre culturel Pôle Sud 20 décembre 2017 15:00 Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Chartres de Bretagne

Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine