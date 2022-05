“Stoïk” – Compagnie les Güms Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

“Stoïk” – Compagnie les Güms Centre culturel Pôle Sud, 14 décembre 2018 20:30, Chartres-de-Bretagne. Vendredi 14 décembre 2018, 20h30 Sur place Tarifs : de 4 à 8 € http://vostickets.net/pole_sud Clown burlesque Les Güms, c’est Elle : toute petite et énergique, et c’est Lui : très grand et mollasson. Un duo tout en démesure, au service d’une histoire du quotidien, que nous racontent ce monsieur et cette madame Tout-Le-Monde. Ces clowns modernes réinventent le genre, mêlant avec virtuosité mime, poésie burlesque, danse et musique. Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine vendredi 14 décembre 2018 – 20h30 à 21h00

