Soom T Centre culturel Pôle Sud, 18 octobre 2018 21:00, Chartres-de-Bretagne.

Jeudi 18 octobre 2018, 21h00 Sur place Tarifs : de 10 à 20 € http://vostickets.net/pole_sud

Reggae

Originaire de Glasgow, Soom T parcourt le monde depuis plus de 20 ans avec son attitude excentrique et des influences musicales sans cesse renouvelées. Déjà reconnue grâce à son flow exceptionnel et ses paroles engagées, Soom T prouve encore une fois qu’elle est à l’aise dans de multiples styles musicaux. A la frontière du reggae, de la soul, du hip-hop et des sonorités traditionnelles hindoues, son nouvel album Born Again nous promène d’un état à l’autre, mêlant vitalité, mélancolie et mysticisme.

Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

jeudi 18 octobre 2018 – 21h00 à 22h15

Danilomoroni