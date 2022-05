Narma and the Walili Beat Brothers Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

Narma and the Walili Beat Brothers Centre culturel Pôle Sud, 11 octobre 2018 21:00, Chartres-de-Bretagne. Jeudi 11 octobre 2018, 21h00 Sur place Tarifs : de 5 à 15 € http://vostickets.net/pole_sud Musique du monde – Accordéon Les Walili Beat Brothers rassemblent sept musiciens qui ont su mêler leurs diverses influences musicales pour créer un style « World Fusion » qui leur est propre. Cumbia, hip-hop, swing, ou funk sont mixés à la sauce rock’n roll, le tout est porté par « narma » (« mélodie » en arabe). « Mesdames et Messieurs, veuillez-vous rapprocher de la bordure du quai s’il vous plaît ! Le grand voyage « Narma » va pouvoir commencer… préparez-vous à danser ! » Dans le cadre du festival Grand Soufflet Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine jeudi 11 octobre 2018 – 21h00 à 22h15

