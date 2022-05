Moi et François Mitterrand Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

Moi et François Mitterrand Centre culturel Pôle Sud, 27 avril 2019 21:00, Chartres-de-Bretagne. Samedi 27 avril 2019, 21h00 Sur place Tarifs : de 15 à 25 € http://vostickets.net/pole_sud Théâtre Hervé vient de rompre avec Madeleine. Il a besoin de se confier et c’est au Président de la République qu’il choisit de s’adresser. Nous sommes en 1983, le secrétariat de Mitterrand lui répond par une lettre type. Pour Hervé, une correspondance débute, une amitié naît. Naïf et sincère, Hervé le sait : il est l’ami du Président. Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine samedi 27 avril 2019 – 21h00 à 22h15 Aglaé Bory

