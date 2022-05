Lo’Jo Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

Lo’Jo Centre culturel Pôle Sud, 28 septembre 2018 20:30, Chartres-de-Bretagne. Vendredi 28 septembre 2018, 20h30 Sur place Tarifs : de 10 à 20 € http://vostickets.net/pole_sud Musique du monde Depuis plus de trente ans, Lo’Jo parcourt le monde entier avec ses chansons. Le groupe emmené par Denis Péan publie un quinzième album, Fonétiq Flowers, où l’on retrouve son goût pour la musique arabe et toute sa fantaisie linguistique. Dans cet album, instruments traditionnels (oud, vielle touareg, kora,…) se mêlent habilement au son électro acoustique. Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine vendredi 28 septembre 2018 – 20h30 à 21h45 Fabien Tijou

