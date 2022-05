L’Oeil de Polyphème Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

Ille-et-Vilaine

L’Oeil de Polyphème Centre culturel Pôle Sud, 30 septembre 2017 16:30, Chartres-de-Bretagne. Samedi 30 septembre 2017, 16h30 Sur place Réservation fortement conseillée Tarif unique : 5€ 0299771320, http://www.guichetnet.fr/polesud Théâtre de rue Polyphème est un cyclope, amoureux de la nymphe Galatée. Version 14 revisite cette fable mythologique sous la forme d’une déambulation théâtrale. Celle-ci invite les spectateurs à une rencontre inoubliable. Et si le monstre n’était pas celui qu’on imaginait ? Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine samedi 30 septembre 2017 – 16h30 à 18h00

Détails Heure : 16:30 - 18:00 Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Centre culturel Pôle Sud Adresse 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne Ville Chartres-de-Bretagne Age minimum 14 Age maximum 99 lieuville Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Departement Ille-et-Vilaine

Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chartres-de-bretagne/

L’Oeil de Polyphème Centre culturel Pôle Sud 2017-09-30 was last modified: by L’Oeil de Polyphème Centre culturel Pôle Sud Centre culturel Pôle Sud 30 septembre 2017 16:30 Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Chartres de Bretagne

Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine