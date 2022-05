L’Instant Classique au Pôle Sud : trio Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

Ille-et-Vilaine

L’Instant Classique au Pôle Sud : trio Centre culturel Pôle Sud, 10 avril 2018 19:00, Chartres-de-Bretagne. Mardi 10 avril 2018, 19h00 Sur place Tarifs: de 4 à 6 € 0299771320, http://www.guichetnet.fr/polesud Guitare- flûte- basse Pour ce dernier rendez-vous, Corto sera rejoint par Pierrick Biffot à la basse électrique. Ensemble, ils sortiront des sentiers battus en revisitant Bach, Chick Corea, Metallica ou Daft Punk et en vous offrant leurs propres compositions. L’occasion de découvrir des instruments classiques dans un tout autre répertoire. Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine mardi 10 avril 2018 – 19h00 à 20h00

Détails Heure : 19:00 - 20:00 Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Centre culturel Pôle Sud Adresse 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne Ville Chartres-de-Bretagne lieuville Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Departement Ille-et-Vilaine

Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chartres-de-bretagne/

L’Instant Classique au Pôle Sud : trio Centre culturel Pôle Sud 2018-04-10 was last modified: by L’Instant Classique au Pôle Sud : trio Centre culturel Pôle Sud Centre culturel Pôle Sud 10 avril 2018 19:00 Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Chartres de Bretagne

Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine