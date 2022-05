L’Instant Classique au Pôle Sud : Nicolas Primault Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

L’Instant Classique au Pôle Sud : Nicolas Primault Centre culturel Pôle Sud, 7 novembre 2017 19:00, Chartres-de-Bretagne. Mardi 7 novembre 2017, 19h00 Sur place Tarifs : 4 et 6€ 0299771320, http://www.guichetnet.fr/polesud Concert de guitare solo En solo, Nicolas Primault proposera un panorama du répertoire pour guitare essentiellement tourné vers des figures emblématiques de cet instrument pour lequel ils ont composé un grand nombre d’oeuvres. L’occasion de découvrir ainsi Francisco Tarrega, Leo Brower ou bien encore Roland Dyens mais aussi Bach et Albeniz. Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine mardi 7 novembre 2017 – 19h00 à 20h00

Heure : 19:00 - 20:00

