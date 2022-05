L’Instant Classique au Pôle Sud : le duo Corto Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

L’Instant Classique au Pôle Sud : le duo Corto Centre culturel Pôle Sud, 16 janvier 2018 19:00, Chartres-de-Bretagne. Mardi 16 janvier 2018, 19h00 Sur place tarifs : 4 et 6€ 0299771320, http://www.guichetnet.fr/polesud Concert de guitare-flûte Le flûtiste Rémi Pasquet et le guitariste Nicolas Primault forment le duo Corto. Ils vous interpréteront un programme varié autour de pièces de Piazzolla, Granados, Bartok ou Ibert, à mi-chemin entre écriture classique et musiques du monde. Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine mardi 16 janvier 2018 – 19h00 à 20h00

