Leïla et les koalas Centre culturel Pôle Sud, 30 septembre 2017 20:30, Chartres-de-Bretagne. Samedi 30 septembre 2017, 20h30 Sur place Tarifs : de 7 à 13€ 0299771320, http://www.guichetnet.fr/polesud Chanson folk/bluegrass Leïla et les Koalas, c’est une musique métissée et solaire, aux accents folk, bluegrass et gospel. Les compositions originales puisent dans les souvenirs, les sensations, les saveurs. Leïla et ses musiciens enchantent par leur sincérité et leur énergie positive. Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine samedi 30 septembre 2017 – 20h30 à 22h00

