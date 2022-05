Gabriel Saglio et les Vieilles Pies Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

Ille-et-Vilaine

Gabriel Saglio et les Vieilles Pies Centre culturel Pôle Sud, 29 septembre 2018 20:30, Chartres-de-Bretagne. Samedi 29 septembre 2018, 20h30 Sur place Tarifs : de 5 à 15€ http://vostickets.net/pole_sud Musique du monde Le chanteur Gabriel Saglio a décidé d’unir dans son nouveau disque ses deux références absolues que sont Jacques Brel et Salif Keita. Cet artiste brétilien embarque dans ce fabuleux voyage ses Vieilles Pies et quelques grands noms d’Afrique de l’Ouest : Mamani Keita, Sekouba Bambino, et Christine Salem. Le groupe nous invite à la danse en mêlant accordéon, percussion et chœurs bambara. Un somptueux mélange musical qui porte avec finesse les textes humanistes de Gabriel Saglio. Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine samedi 29 septembre 2018 – 20h30 à 21h45 Benjamin Guillement

Détails Heure : 20:30 - 21:45 Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Centre culturel Pôle Sud Adresse 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne Ville Chartres-de-Bretagne lieuville Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Departement Ille-et-Vilaine

