"Frères" – Compagnie Les Maladroits
Centre culturel Pôle Sud, 17 mai 2019 20:30, Chartres-de-Bretagne

Vendredi 17 mai 2019, 20h30
Tarifs : de 5 à 12€

Théâtre d'objets

Du sucre et du café pour parler de la Guerre d'Espagne.

Camille et Mathias nous racontent l'histoire de leurs grands-parents, dans l'Espagne de 1936, du coup d'état de Franco à l'exil. Une histoire racontée à travers leurs souvenirs. Au fur et à mesure du récit, mémoire collective, idéologie, points de vue, se mélangent avec les souvenirs familiaux.

