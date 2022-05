Dis-moi Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

Dis-moi Centre culturel Pôle Sud, 17 novembre 2017 21:00, Chartres-de-Bretagne. Vendredi 17 novembre 2017, 21h00 Sur place Tarifs : de 7 à 13 € 0299771320, http://www.guichetnet.fr/polesud Compagnie Fiat Lux A partir de collectes sonores réalisées auprès de personnes âgées, qui constituent la bande-son de la pièce, Dis-moi met en scène 3 comédiens masqués. Ils font résonner ces témoignages, abordent avec subtilité des questions touchant chacun d’entre nous. Emouvant et drôle à la fois. Rencontre avec la compagnie jeudi 9 novembre à 19h au Pôle Sud. Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine vendredi 17 novembre 2017 – 21h00 à 22h15

