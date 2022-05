De l’avenir incertain du monde merveilleux dans lequel nous vivons Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

Ille-et-Vilaine

De l’avenir incertain du monde merveilleux dans lequel nous vivons Centre culturel Pôle Sud, 20 octobre 2017 20:30, Chartres-de-Bretagne. Vendredi 20 octobre 2017, 20h30 Sur place Tarifs : de 7 à 13€ 0299771320, http://www.guichetnet.fr/polesud Comédie musicale décalée Dans l’époque troublée où nous vivons, le Bob Théâtre a décidé de réfléchir autour du « vivre ensemble ». A grand renfort de mélodies enflammées et de chorégraphies inattendues, il s’attaque au genre de la comédie musicale. Avec le sens du décalage qui lui est cher ! Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine vendredi 20 octobre 2017 – 20h30 à 21h30

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Centre culturel Pôle Sud Adresse 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne Ville Chartres-de-Bretagne Age minimum 9 Age maximum 99 lieuville Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Departement Ille-et-Vilaine

Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chartres-de-bretagne/

De l’avenir incertain du monde merveilleux dans lequel nous vivons Centre culturel Pôle Sud 2017-10-20 was last modified: by De l’avenir incertain du monde merveilleux dans lequel nous vivons Centre culturel Pôle Sud Centre culturel Pôle Sud 20 octobre 2017 20:30 Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Chartres de Bretagne

Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine