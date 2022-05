Carmen Maria Vega Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

Ille-et-Vilaine

Carmen Maria Vega Centre culturel Pôle Sud, 9 novembre 2018 21:00, Chartres-de-Bretagne. Vendredi 9 novembre 2018, 21h00 Sur place Tarifs : de 10 à 20 € http://vostickets.net/pole_sud Chanson Cumulant 12 ans de carrière, 900 représentations, et 4 albums, Carmen Maria Vega s’est inscrite dans le paysage français des musiques actuelles. Elle dévoile une nouvelle métamorphose avec Ultra Vega. Cet alter-égo scénique lui permet de se livrer comme jamais. Il sert à merveille des textes énergiques sur le thème de l’identité. Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine vendredi 9 novembre 2018 – 21h00 à 22h15 Marylène Eytier

Détails Heure : 21:00 - 22:15 Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Centre culturel Pôle Sud Adresse 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne Ville Chartres-de-Bretagne lieuville Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Departement Ille-et-Vilaine

Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chartres-de-bretagne/

Carmen Maria Vega Centre culturel Pôle Sud 2018-11-09 was last modified: by Carmen Maria Vega Centre culturel Pôle Sud Centre culturel Pôle Sud 9 novembre 2018 21:00 Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Chartres de Bretagne

Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine