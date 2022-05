Awa Ly Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

Ille-et-Vilaine

Awa Ly Centre culturel Pôle Sud, 30 mars 2018 21:00, Chartres-de-Bretagne. Vendredi 30 mars 2018, 21h00 Sur place Tarifs : de 9 à 15€ 0299771320, http://www.guichetnet.fr/polesud Five and a feather Le nouvel album d’Awa Ly mêle brillamment soul, jazz, folk et musiques du monde pour une ballade sensuelle et passionnée. Awa Ly chante l’amour, réel ou fantasmé, laisse tomber ses mots sur les notes comme des larmes de joie ou de tristesse. Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne 35131 Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine vendredi 30 mars 2018 – 21h00 à 22h30

Heure : 21:00 - 22:30
Lieu Centre culturel Pôle Sud
Adresse 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne
Ville Chartres-de-Bretagne

