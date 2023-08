Muraïe – Compagnie Dédale de clown Centre Culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne, 2 juin 2024 16:00, Chartres-de-Bretagne.

Dans la rue, un tas de décombres ; deux ouvriers qui s’activent pour ranger et trier ce fatras d’objets, et qui soudain se prennent à un jeu de construction. De surenchères en supercheries, chacun s’invente son petit chez soi, et ce tas d’objets se transforme en habitations de fortune. Les deux ouvriers s’échappent de leur travail en s’imaginant une vie meilleure l’espace d’un instant, fantasment un mode de vie, et peu à peu basculent dans l’excès et la folie.

Dans une installation murale, cette comédie burlesque questionne les réactions instinctives qui peuvent mener à l’absurdité humaine face à la nécessité de vivre ensemble, et embarque le public dans un joyeux délire.

Centre Culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres de Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine